Апеляційний суд в Британії визнав законність заборони пропалестинської групи

Апеляційний суд Лондона постановив, що рішення уряду Великої Британії заборонити пропалестинську групу Palestine Action як терористичну організацію було законним через підтримку нею насильства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Організація Palestine Action, відома своїми нападами проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, була заборонена на підставі законів про боротьбу з тероризмом минулого року.

У лютому після судового позову співзасновниці групи Худи Амморі Високий суд Лондона постановив, що заборона групи є незаконною, оскільки порушує свободу слова.

У понеділок п'ять старших суддів Апеляційного суду скасували це рішення, заявивши, що хоча заборона такої групи, як Palestine Action, є "дуже суперечливою", вона є пропорційною з огляду на насильство, скоєне активістами.

"Це фундаментальна помилка – ігнорувати той факт, що Palestine Action відкрито пропагувала незаконне насильство, що рівнозначно тероризму…Це таємна організація, яка уникає виявлення та переслідування тих, хто застосовує насильство для знищення майна та заподіяння тілесних ушкоджень", – сказала головна суддя Сью Карр.

Амморі заявила, що спробує оскаржити рішення, винесене в понеділок, у Верховному суді Великої Британії.

Минулого тижня у Великій Британії ув’язнили чотирьох пропалестинських активістів з групи Palestine Action за напад у 2024 році на завод ізраїльської оборонної компанії.

Palestine Action заборонили у липні 2025 року після серії акцій проти пов’язаних з Ізраїлем оборонних компаній у Британії, яким блокували вхід або обливали його червоною фарбою.

Найвідомішою витівкою стало пошкодження літаків на авіабазі Королівських повітряних сил Британії – що стало ключовим тригером для заборони.

У квітні у німецькому Штутгарті перед судом постали п’ятеро осіб, яких звинувачують у заподіянні збитків на суму близько 1 млн євро на німецькому підприємстві ізраїльської оборонної компанії Elbit Systems. Згідно з обвинуваченням, підсудні діяли як члени організації Palestine Action.