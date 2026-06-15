Апелляционный суд в Великобритании признал законность запрета пропалестинской группы

Апелляционный суд Лондона постановил, что решение правительства Великобритании о запрете пропалестинской группы Palestine Action как террористической организации было законным в связи с её поддержкой насилия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Организация Palestine Action, известная своими нападениями на связанные с Израилем оборонные компании в Великобритании, была запрещена на основании законов о борьбе с терроризмом в прошлом году.

В феврале после судебного иска соучредительницы группы Худы Аммори Высокий суд Лондона постановил, что запрет группы является незаконным, поскольку нарушает свободу слова.

В понедельник пять старших судей Апелляционного суда отменили это решение, заявив, что хотя запрет такой группы, как Palestine Action, является "очень спорным", он соразмерен с учетом насилия, совершенного активистами.

"Это фундаментальная ошибка – игнорировать тот факт, что Palestine Action открыто пропагандировала незаконное насилие, что равносильно терроризму… Это тайная организация, которая избегает выявления и преследования тех, кто применяет насилие для уничтожения имущества и причинения телесных повреждений", – сказала главный судья Сью Карр.

Аммори заявила, что попытается обжаловать решение, вынесенное в понедельник, в Верховном суде Великобритании.

На прошлой неделе в Великобритании дали тюремные сроки четырем пропалестинским активистам из группы Palestine Action за нападение в 2024 году на завод израильской оборонной компании.

Palestine Action запретили в июле 2025 года после серии акций против связанных с Израилем оборонных компаний в Британии, которым блокировали вход или обливали его красной краской.

Самой известной выходкой стало повреждение самолетов на авиабазе Королевских ВВС Великобритании – что стало ключевым триггером для запрета.

В апреле в немецком Штутгарте перед судом предстали пять человек, которых обвиняют в нанесении ущерба на сумму около 1 млн евро на немецком предприятии израильской оборонной компании Elbit Systems. Согласно обвинению, подсудимые действовали как члены организации Palestine Action.