Німеччина висуває умови участі в місії з розмінування Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна розгляне можливість участі в операціях з розмінування в Ормузькій протоці лише після того, як стане ясно, що бойові дії припинилися і що як США, так і Іран підтримують таку місію.

Заяву очільника німецького зовнішньополітичного відомства наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

Раніше Німеччина, Франція, Велика Британія та Італія висловили готовність підтримати відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, зокрема за допомогою суто оборонної та незалежної місії, спрямованої на забезпечення безпеки торгових суден та розмінування.

"Спочатку нам потрібно дізнатися, чи дійсно бойові дії припинилися і чи хочуть обидві сторони, щоб міни розмінували інші. Якщо це так, ми можемо обговорити це питання", – сказав Вадефуль в ефірі телеканалу ZDF.

Він зазначив, що будь-яка участь Німеччини вимагатиме відповідної правової бази відповідно до міжнародного та німецького законодавства, а також схвалення парламенту.

"Ми до цього готові. Ми готові це зробити", – сказав Вадефуль, додавши при цьому, що умови для отримання мандата парламенту поки що не створені.

Увечері 15 червня президент США Дональд Трамп підтвердив, що мирна угода з Іраном вже підписана, а Ормузька протока вже "частково" відкрита для судноплавства.

Повідомляли, що остаточний проєкт меморандуму про взаєморозуміння між США та Іраном охоплює низку питань – від ядерних робіт Тегерана до розблокування Ормузької протоки та відмови США від санкцій проти іранської нафти.