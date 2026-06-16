Германия выдвигает условия участия в миссии по разминированию Ормузского пролива

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что его страна рассмотрит возможность участия в операциях по разминированию в Ормузском проливе только после того, как станет ясно, что боевые действия прекратились и что как США, так и Иран поддерживают такую миссию.

Заявление главы немецкого внешнеполитического ведомства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Ранее Германия, Франция, Великобритания и Италия выразили готовность поддержать возобновление судоходства через Ормузский пролив, в частности с помощью сугубо оборонительной и независимой миссии, направленной на обеспечение безопасности торговых судов и разминирование.

"Сначала нам нужно узнать, действительно ли боевые действия прекратились и хотят ли обе стороны, чтобы мины разминировали другие. Если это так, мы можем обсудить этот вопрос", – сказал Вадефуль в эфире телеканала ZDF.

Он отметил, что любое участие Германии потребует соответствующей правовой базы в соответствии с международным и немецким законодательством, а также одобрения парламента.

"Мы к этому готовы. Мы готовы это сделать", – сказал Вадефуль, добавив при этом, что условия для получения мандата парламента пока не созданы.

Вечером 15 июня президент США Дональд Трамп подтвердил, что мирное соглашение с Ираном уже подписано, а Ормузский пролив уже "частично" открыт для судоходства.

Сообщалось, что окончательный проект меморандума о взаимопонимании между США и Ираном охватывает ряд вопросов – от ядерных работ Тегерана до разблокирования Ормузского пролива и отказа США от санкций против иранской нефти.