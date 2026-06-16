У Потсдамі евакуювали тисячі людей через знешкодження бомби

У німецькому Потсдамі тисячі мешканців покинули свої домівки напередодні запланованого знешкодження виявленої 250-кілограмової бомби часів Другої світової війни.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

За словами речниці міської адміністрації, близько 6 500 мешканців визначеної зони отримали вказівку евакуюватися до 8:30 за місцевим часом у вівторок, а рятувальники зараз обходять будинки, щоб перевірити, чи всі виїхали.

Також був призупинений рух поїздів на головній станції міста.

Навколо бомби американського виробництва, яку було знайдено під час будівельних робіт у центрі міста, встановлено зону обмеженого доступу радіусом 700 метрів.

Експерт з розмінування Майк Швіцке заявив, що, за його оцінками, операція зі знешкодження бомби триватиме від 30 хвилин до години.

Знахідки нерозірваних боєприпасів часів Другої світової війни в Німеччині не є рідкістю, навіть через понад 80 років після закінчення війни.

Зазвичай бомби виявляють під час будівельних робіт, що іноді призводить до масштабних евакуаційних операцій.

Нагадаємо, на початку червня німецькому Бранденбурзі евакуювали близько 3 тисяч місцевих жителів через заплановане знешкодження бомб та мін часів Другої світової війни.

У травні поблизу німецького Вісбадена провели знешкодження авіабомби часів Другої світової війни, яку знайшли неподалік від американських казарм.

Наприкінці квітня жителів німецького села Прюм у землі Рейнланд-Пфальц довелося евакуювати після виявлення 250-кілограмової бомби часів Другої світової війни.