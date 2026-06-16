В Потсдаме эвакуировали тысячи людей из-за обезвреживания бомбы

В немецком Потсдаме тысячи жителей покинули свои дома накануне запланированного обезвреживания обнаруженной 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает dpa, пишет "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря городской администрации, около 6 500 жителей определенной зоны получили указание эвакуироваться до 8:30 по местному времени во вторник, а спасатели сейчас обходят дома, чтобы проверить, все ли выехали.

Также было приостановлено движение поездов на главной станции города.

Вокруг бомбы американского производства, которая была найдена во время строительных работ в центре города, установлена зона ограниченного доступа радиусом 700 метров.

Эксперт по разминированию Майк Швицке заявил, что, по его оценкам, операция по обезвреживанию бомбы продлится от 30 минут до часа.

Находки неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны в Германии не являются редкостью, даже спустя более 80 лет после окончания войны.

Обычно бомбы обнаруживают во время строительных работ, что иногда приводит к масштабным эвакуационным операциям.

Напомним, в начале июня в немецком Бранденбурге эвакуировали около 3 тысяч местных жителей из-за запланированного обезвреживания бомб и мин времен Второй мировой войны.

В мае вблизи немецкого Висбадена провели обезвреживание авиабомбы времен Второй мировой войны, которую нашли неподалеку от американских казарм.

В конце апреля жителей немецкого села Прюм в земле Рейнланд-Пфальц пришлось эвакуировать после обнаружения 250-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.