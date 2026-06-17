СМИ: в Греции обсуждают возможность досрочных парламентских выборов

Правящая партия Греции "Новая демократия", которую в последнее время потряс ряд скандалов, обсуждает возможность проведения досрочных парламентских выборов уже этой осенью.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Как отмечает издание, рейтинг правящей партии резко упал после последних всеобщих выборов 2023 года на фоне роста инфляции, разоблачений относительно мошенничества на высоком уровне с фондами ЕС и неудачных действий правительства в связи с самой страшной железнодорожной катастрофой в истории страны.

Хотя "Новая демократия" по-прежнему лидирует в опросах, ключевой вопрос для ее высшего руководства заключается в том, следует ли объявить выборы до того, как раздробленная оппозиция сможет объединиться и набрать силы для противостояния премьер-министру Кириакосу Мицотакису.

Согласно опросу Politico, "Новая демократия" набирает 30% голосов, что почти вдвое превышает поддержку ее ближайшего конкурента. Второе место занимает недавно созданная партия "Элас" бывшего левого премьер-министра Алексиса Ципраса с 16%.

Пока что Мицотакис настаивает на том, что он добудет свой полный срок до 2027 года.

"Выборы состоятся весной 2027 года, как и запланировано", – сказал он, выступая на острове Родос в минувшие выходные.

Однако в его партии четверо политиков рассказали, что продолжаются дискуссии о проведении выборов в конце сентября или в октябре.

"Премьер-министр попросил все министерства завершить выполнение своих задач до конца августа, чтобы у него была возможность провести досрочные выборы", – отметил один из чиновников.

Другой высокопоставленный чиновник партии "Новая демократия" сказал, что "несколько чиновников посоветовали Мицотакису перенести выборы на более ранний срок, чтобы оппозиция не успела реорганизоваться".

Оппозиционная социалистическая партия "ПАСОК" неоднократно призывала к проведению досрочных выборов, несмотря на то, что отстает в опросах.

Представители правительства заявляют, что окончательное решение будет принято в конце лета.

В июле 2027 года Греция примет ротационное председательство в Совете ЕС, а это означает, что к тому времени нужно сформировать правительство.

Если партия "Новая демократия" в конце концов выберет досрочные выборы, они, вероятно, состоятся после выступления премьер-министра на Международной выставке в Салониках в начале сентября.

Сейчас опросы свидетельствуют, что ни одна партия не имеет 37-40 процентов поддержки, необходимых для формирования правительства большинства.

Однако есть и другие признаки того, что "Новая демократия" готовит почву для проведения выборов.

На прошлой неделе Мицотакис объявил о небольшом переформатировании правительства, в результате которого четыре новых человека заняли должности в трех министерствах.

В среду генеральным секретарем партии "Новая демократия" был назначен 39-летний политик-сторонник жесткой линии Константинос Киранакис, который ранее занимал должность заместителя министра инфраструктуры.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас создал новую политическую партию, пообещав бороться с коррупцией и добиваться экономического роста страны.

Ципрас пытается воспользоваться широким недоверием к правительству Мицотакиса из-за коррупционных скандалов, в частности, из-за мошенничества с сельскохозяйственными субсидиями Европейского Союза.