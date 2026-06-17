Трамп запізнився на зустріч до лідерів G7 зі словами: "Я тут бос"

Президент США Дональд Трамп у середу прибув на засідання саміту лідерів G7 із запізненням майже на годину та увійшов до зали, жартома сказавши: "Я тут бос".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Трамп увійшов до зали і поскаржився, що надворі занадто спекотно. Крім того, підходячи до свого місця, він зупинився й жартома сказав: "Я тут головний".

JUST IN: Trump at the G7 summit in France says: "I am the boss." pic.twitter.com/shcxrT4tCx – Anonymous (@YourAnonOne) June 17, 2026

Засідання лідерів закрите для преси, проте Трамп запропонував журналістам, що на короткий час мали дозвіл на зйомку, бути присутніми і надалі. "Хочете залишитися на засіданні? Я не проти", – сказав Трамп, звернувшись до камер. Однак французька сторона негайно попросила представників ЗМІ вийти із зали.

На засіданні у середу лідери обговорюють питання глобальної економічної безпеки, ланцюги поставок критично важливих мінералів та макроекономічні дисбаланси.

Нагадаємо, у комюніке за підсумками першого дня саміту лідери країн G7 заявили про готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів безпосередньо в Україні.

Коментуючи цю заяву, глава МЗС Андрій Сибіга відзначив позитивну зміну тону і оцінок в заяві лідерів G7 щодо України.

Глава уряду Канади Марк Карні заявив, що Сполучені Штати та президент США Дональд Трамп змінили свою точку зору щодо війни в Україні, зайнявши позицію, яку інші лідери країн G7 вважають більш реалістичною.