Трамп опоздал на встречу к лидерам G7 со словами: "Я здесь босс"

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл на заседание саммита лидеров G7 с опозданием почти на час и вошел в зал, в шутку сказав: "Я здесь босс".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Трамп вошел в зал и пожаловался, что на улице слишком жарко. Кроме того, подходя к своему месту, он остановился и в шутку сказал: "Я здесь главный".

JUST IN: Trump at the G7 summit in France says: "I am the boss." pic.twitter.com/shcxrT4tCx – Anonymous (@YourAnonOne) June 17, 2026

Заседание лидеров закрыто для прессы, однако Трамп предложил журналистам, которые на короткое время имели разрешение на съемку, присутствовать и в дальнейшем. "Хотите остаться на заседании? Я не против", – сказал Трамп, обратившись к камерам. Однако французская сторона немедленно попросила представителей СМИ выйти из зала.

На заседании в среду лидеры обсуждают вопросы глобальной экономической безопасности, цепи поставок критически важных минералов и макроэкономические дисбалансы.

Напомним, в коммюнике по итогам первого дня саммита лидеры стран G7 заявили о готовности рассмотреть возможность предоставления лицензий на производство ракет-перехватчиков непосредственно в Украине.

Комментируя это заявление, глава МИД Андрей Сибига отметил позитивное изменение тона и оценок в заявлении лидеров G7 относительно Украины.

Глава правительства Канады Марк Карни заявил, что Соединенные Штаты и президент США Дональд Трамп изменили свою точку зрения относительно войны в Украине, заняв позицию, которую другие лидеры стран G7 считают более реалистичной.