ЗМІ: США поки не продовжили винятки з нафтових санкцій проти Росії

Міністерство фінансів США станом на вечір середи не повідомило про продовження дії винятків із санкцій проти російської нафти, попередній термін яких завершився опівночі 17 червня.

На це звернула увагу агенція Reuters, передає "Європейська правда".

Те, що США поки не продовжили винятки із санкцій проти РФ, відбувається на тлі досягнення мирної угоди з Іраном, яка включає розблокування Ормузької протоки. Блокування цього шляху спричинило зростання світових цін на нафту та підштовхнуло американську адміністрацію кілька разів застосовувати винятки з нафтових обмежень проти Росії.

Це не обов’язково означає, що США відмовилися від послаблення санкцій. Раніше Вашингтон вже дозволяв терміну дії винятків завершитися і продовжував його за кілька днів.

Водночас у вівторок президент США Дональд Трамп допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджені на тлі глобального зростання цін на енергоресурси через війну з Іраном.

Як відомо, невдовзі після перекриття Ормузької протоки через війну США й Ізраїлю з Іраном американська адміністрація запровадила виняток із санкцій, що дозволив купувати вже завантажену на танкери російську нафту, що вже перебуває в морі.

Це рішення викликало суперечки, особливо серед європейських союзників, які вважають санкції необхідними для позбавлення Росії доходів від продажу нафти та позбавлення Москви фінансування для війни в Україні.

2 червня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що країна хотіла б найближчим часом скасувати винятки з нафтових санкцій проти Росії.