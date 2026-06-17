СМИ: США пока не продлили исключения из нефтяных санкций против России

Министерство финансов США по состоянию на вечер среды не сообщило о продлении действия исключений из санкций против российской нефти, предыдущий срок которых истек в полночь 17 июня.

На это обратило внимание агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Тот факт, что США пока не продлили исключения из санкций против РФ, происходит на фоне достижения мирного соглашения с Ираном, которое предусматривает разблокирование Ормузского пролива. Блокировка этого маршрута привела к росту мировых цен на нефть и подтолкнула американскую администрацию несколько раз применять исключения из нефтяных ограничений против России.

Это не обязательно означает, что США отказались от смягчения санкций. Ранее Вашингтон уже позволял сроку действия исключений истечь и продлевал его через несколько дней.

В то же время во вторник президент США Дональд Трамп допустил, что не будет продлевать исключения из санкций против российской нефти, введенные на фоне глобального роста цен на энергоресурсы из-за войны с Ираном.

Как известно, вскоре после перекрытия Ормузского пролива из-за войны США и Израиля с Ираном американская администрация ввела исключение из санкций, позволившее закупать уже погруженную на танкеры российскую нефть, находящуюся в море.

Это решение вызвало споры, особенно среди европейских союзников, которые считают санкции необходимыми для лишения России доходов от продажи нефти и лишения Москвы финансирования для войны в Украине.

2 июня государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что страна хотела бы в ближайшее время отменить исключения из нефтяных санкций против России.