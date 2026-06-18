Молдова отримала партію бронетранспортерів з Німеччини

До Молдови доставили п’ять бронетранспортерів PIRANHA-5, наданих урядом Німеччини.

Про це повідомили у Міноборони Молдови 17 червня, пише "Європейська правда".

У цьому контексті міністр оборони Анатолій Носатий зазначив, що отримання техніки типу PIRANHA-5 є новим етапом у процесі модернізації національної армії та розвитку оперативних можливостей оборонної структури.

фото міноборони молдови

"Ми високо цінуємо цінну підтримку, надану Федеративною Республікою Німеччина, та високий рівень партнерства, що склалося у сфері оборони, результати якого сприяють зміцненню та модернізації оборонного сектору Республіки Молдова", – сказав Носатий.

Бронетранспортер PIRANHA-5 є одним із найсучасніших колісних броньованих транспортних засобів, що експлуатуються на міжнародному рівні.

Він використовується низкою держав-членів НАТО та країн-партнерів та вирізняється високим рівнем захисту екіпажу, підвищеною мобільністю та оперативною гнучкістю.

У червні стало відомо, що Молдова підготує зміни до законодавства для того, щоб налагодити виробництво дронів-перехоплювачів для захисту свого повітряного простору.

Президентка Мая Санду заявляла, що Молдова прагне отримати технології для боротьби з такими БпЛА, до того, як вони спричинять трагедії чи руйнування.