Молдова получила партию бронетранспортеров из Германии

В Молдову доставили пять бронетранспортеров PIRANHA-5, предоставленных правительством Германии.

Об этом сообщили в Минобороны Молдовы 17 июня, пишет "Европейская правда".

В этом контексте министр обороны Анатолий Носатый отметил, что получение техники типа PIRANHA-5 является новым этапом в процессе модернизации национальной армии и развития оперативных возможностей оборонной структуры.

фото минобороны молдовы

"Мы высоко ценим ценную поддержку, оказанную Федеративной Республикой Германия, и высокий уровень партнерства, сложившегося в сфере обороны, результаты которого способствуют укреплению и модернизации оборонного сектора Республики Молдова", – сказал Носатый.

Бронетранспортер PIRANHA-5 является одним из самых современных колесных бронированных транспортных средств, эксплуатируемых на международном уровне.

Он используется рядом государств-членов НАТО и стран-партнеров и отличается высоким уровнем защиты экипажа, повышенной мобильностью и оперативной гибкостью.

В июне стало известно, что Молдова подготовит изменения в законодательство для того, чтобы наладить производство дронов-перехватчиков для защиты своего воздушного пространства.

Президент Майя Санду заявляла, что Молдова стремится получить технологии для борьбы с такими БпЛА, до того, как они вызовут трагедии или разрушения.