В Ірландії зробили крок до спрощення процедури аборту

Парламент Ірландії проголосував за скасування обов’язкового триденного терміну очікування для проведення аборту на ранніх термінах вагітності після того, як активісти заявили, що це правило є непотрібним обмеженням.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

У середу ввечері парламент ухвалив законопроєкт, відкривши шлях для його розгляду в парламентському комітеті та набуття чинності пізніше цього або наступного року.

Законопроєкт ухвалили 86 депутатів "за" і 70 "проти".

Прихильники заявили, що це одна з найважливіших змін у сфері охорони здоров’я жінок з того часу, як виборці скасували конституційну заборону на аборти під час референдуму 2018 року. Противники стверджували, що це скасовує запобіжний захід, схвалений під час референдуму.

Згідно з чинним законодавством, між моментом, коли жінка може звернутися за абортом на терміні до 12 тижнів, і отриманням необхідних ліків передбачено обов’язковий триденний період очікування. Ця норма була включена до законопроєкту перед референдумом 2018 року, щоб забезпечити підтримку виборців, які вагалися щодо легалізації абортів.

У 2022 році адвокатка Марі О’Ші провела аналіз законодавства та рекомендувала скасувати правило триденного періоду очікування й пом’якшити інші обмеження.

Прихильники правила триденного періоду очікування заявили, що воно було схвалено на референдумі та дає жінкам можливість обміркувати важливе рішення.

Вони посилалися на офіційні дані, згідно з якими у період з 2019 по 2024 рік приблизно 10 400 жінок не повернулися на повторну консультацію щодо аборту після закінчення періоду очікування.

Закони про аборти в Європі дуже різняться: від майже повної заборони в Польщі та Мальті до ліберальних правил у Нідерландах та Великій Британії.

Нагадаємо, Єврокомісія у лютому відхилила ідею створення нової схеми фінансування для розширення доступу до абортів в Європі, відхиливши пропозицію, яку підтримали майже 1,2 мільйона європейських громадян.