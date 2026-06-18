В Ирландии сделали шаг к упрощению процедуры аборта

Парламент Ирландии проголосовал за отмену обязательного трехдневного срока ожидания для проведения аборта на ранних сроках беременности после того, как активисты заявили, что это правило является ненужным ограничением.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

В среду вечером парламент принял законопроект, открыв путь для его рассмотрения в парламентском комитете и вступления в силу позже в этом или следующем году.

Законопроект приняли 86 депутатов "за" и 70 "против".

Сторонники заявили, что это одно из важнейших изменений в сфере здравоохранения женщин с тех пор, как избиратели отменили конституционный запрет на аборты во время референдума 2018 года. Противники утверждали, что это отменяет меру пресечения, одобренную во время референдума.

Согласно действующему законодательству, между моментом, когда женщина может обратиться за абортом на сроке до 12 недель, и получением необходимых лекарств предусмотрен обязательный трехдневный период ожидания. Эта норма была включена в законопроект перед референдумом 2018 года, чтобы обеспечить поддержку избирателей, которые колебались относительно легализации абортов.

В 2022 году адвокат Мари О'Ши провела анализ законодательства и рекомендовала отменить правило трехдневного периода ожидания и смягчить другие ограничения.

Сторонники правила трехдневного периода ожидания заявили, что оно было одобрено на референдуме и дает женщинам возможность обдумать важное решение.

Они ссылались на официальные данные, согласно которым в период с 2019 по 2024 год примерно 10 400 женщин не вернулись на повторную консультацию по аборту после окончания периода ожидания.

Законы об абортах в Европе очень отличаются: от почти полного запрета в Польше и Мальте до либеральных правил в Нидерландах и Великобритании.

Напомним, Еврокомиссия в феврале отклонила идею создания новой схемы финансирования для расширения доступа к абортам в Европе, отклонив предложение, которое поддержали почти 1,2 миллиона европейских граждан.