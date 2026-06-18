У НАТО кажуть про різке скорочення часу реакції на інциденти у Балтійському морі

У НАТО заявили про скорочення часу реакції на підозрілі інциденти у Балтійському морі у 17 разів.

Про це сказав лейтенант-командор Тім Піетрак, головний офіцер з питань зв’язків із громадськістю у центральному командуванні усіх морських сил НАТО MARCOM під час спілкування із журналістами у Брюсселі, пише кореспондентка "Європейської правди".

Піетрак заявив про значне зменшення навмисних пошкоджень критичної підводної інфраструктури в Балтійському регіоні.

Зокрема за його словами, з січня 2025 року по січень 2026 року НАТО не зафіксовував "жодних суттєвих випадків навмисного саботажу щодо критичної підводної інфраструктури".

У цьому контексті він наголосив й на різкому скороченні часу реакції на підозрілі інциденти у Балтійському морі.

"З кінця 2025 року НАТО та союзники скоротили час реагування на підозрілі інциденти з 17 годин до 1 години. Зрештою, операція Baltic Sentry демонструє, що союзники мають політичну волю та оперативні можливості для підтримання вирішального колективного оборонного потенціалу в Балтійському морі та за його межами", – акцентував Піетрак.

Окрім цього, військовий посадовець НАТО, який говорив із журналістами на умовах анонімності, заявив, що співвідношення між "кораблями НАТО та союзників, розгорнутими в зоні операцій MARCOM, та російськими кораблями становить 3 до 1".

"Це означає, що НАТО та союзники мають перевагу в чисельності на морському просторі в цій зоні операцій", – наголосив він.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року стало відомо про пошкодження кабелю зв’язку фінської компанії Cinia, який пролягає дном Балтійського моря поруч з "Північним потоком" та сполучає Фінляндію з Німеччиною.

Згодом повідомили про другий пошкоджений кабель – між Швецією та Литвою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попереджав, що Росія посилює гібридні атаки проти європейських держав, аби перевірити їхню стійкість, зокрема і в Балтійському морі.

Радимо ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди" щодо цих інцидентів: Російська війна йде під воду: що стоїть за серією диверсій проти кабелів у Балтійському морі