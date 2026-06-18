В НАТО говорят о резком сокращении времени реагирования на инциденты в Балтийском море

В НАТО заявили о сокращении времени реагирования на подозрительные инциденты в Балтийском море в 17 раз.

Об этом сообщил лейтенант-командор Тим Пьетрак, главный офицер по связям с общественностью в центральном командовании всех морских сил НАТО MARCOM, во время общения с журналистами в Брюсселе, пишет корреспондент "Европейской правды".

Пьетрак заявил о значительном сокращении числа умышленных повреждений критически важной подводной инфраструктуры в Балтийском регионе.

В частности, по его словам, с января 2025 года по январь 2026 года НАТО не фиксировало "ни одного существенного случая умышленного саботажа в отношении критически важной подводной инфраструктуры".

В этом контексте он также подчеркнул резкое сокращение времени реагирования на подозрительные инциденты в Балтийском море.

"С конца 2025 года НАТО и союзники сократили время реагирования на подозрительные инциденты с 17 часов до 1 часа. В конечном итоге операция "Baltic Sentry" демонстрирует, что у союзников есть политическая воля и оперативные возможности для поддержания решающего коллективного оборонного потенциала в Балтийском море и за его пределами", – подчеркнул Пьетрак.

Кроме того, военный чиновник НАТО, который разговаривал с журналистами на условиях анонимности, заявил, что соотношение между "кораблями НАТО и союзников, развернутыми в зоне операций MARCOM, и российскими кораблями составляет 3 к 1".

"Это означает, что НАТО и союзники имеют численное превосходство в морском пространстве в этой зоне операций", – подчеркнул он.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно о повреждении кабеля связи финской компании Cinia, который пролегает по дну Балтийского моря рядом с "Северным потоком" и соединяет Финляндию с Германией.

Впоследствии сообщили о втором поврежденном кабеле – между Швецией и Литвой.

Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждал, что Россия усиливает гибридные атаки против европейских государств, чтобы проверить их устойчивость, в том числе и в Балтийском море.

Рекомендуем ознакомиться с материалом "ЕвроПравды" об этих инцидентах: Российская война уходит под воду: что стоит за серией диверсий против кабелей в Балтийском море