Уряд Німеччини наблизився до купівлі 40% акцій виробника танків Leopard

Європейська комісія надала уряду Німеччини дозвіл на придбання 40% акцій франко-німецького виробника озброєння KNDS, який, серед інших систем, випускає бойові танки Leopard.

Про це комісія повідомила у четвер, пише "Європейська правда".

Комісія дійшла висновку, що заявлена операція не викличе занепокоєння з приводу конкуренції.

Таким чином, частка Міністерства оборони Німеччини в компанії буде рівною частці, що належить уряду Франції. Хоча, за повідомленнями, Берлін має намір зменшити свою частку до 30% у найближчі роки.

Компанія KNDS виникла в результаті злиття німецького виробника танків Krauss-Maffei Wegmann (KMW) та французького державного виробника озброєння Nexter у 2015 році, частково через скорочення на той час видатків Німеччини на оборону. Ця політика була переглянута після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Компанія KNDS, штаб-квартира якої розташована в Амстердамі, має 11 із 34 своїх заводів у Німеччині, а також 10 – у Франції.

Нагадаємо, у листопаді KNDS вперше представила новітній основний бойовий танк Leopard 2 A8, який стане першою повністю новою моделлю Leopard 2 для Бундесверу з 1992 року.