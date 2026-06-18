Правительство Германии приблизилось к покупке 40% акций производителя танков Leopard

Европейская комиссия дала правительству Германии разрешение на приобретение 40% акций франко-немецкого производителя вооружений KNDS, который, помимо прочего, выпускает боевые танки Leopard.

Об этом комиссия сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".

Комиссия пришла к выводу, что заявленная сделка не вызовет опасений в плане конкуренции.

Таким образом, доля Министерства обороны Германии в компании будет равна доле, принадлежащей правительству Франции. Хотя, по сообщениям, Берлин намерен сократить свою долю до 30% в ближайшие годы.

Компания KNDS возникла в результате слияния немецкого производителя танков Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и французского государственного производителя вооружений Nexter в 2015 году, отчасти из-за сокращения в то время расходов Германии на оборону. Эта политика была пересмотрена после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Компания KNDS, штаб-квартира которой расположена в Амстердаме, имеет 11 из 34 своих заводов в Германии, а также 10 – во Франции.

Напомним, в ноябре KNDS впервые представила новейший основной боевой танк Leopard 2 A8, который станет первой полностью новой моделью Leopard 2 для Бундесвера с 1992 года.