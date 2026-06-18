Украина и Германия подписали соглашение о разработке защиты от баллистики
Украина и Германия 18 июня подписали соглашение в оборонной сфере, касающееся совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.
Как сообщает "Европейская правда", об этом перед заседанием формата "Рамштайн" объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус.
Зеленский отметил, что Украина в последнее время достигла большого прогресса в защите от вражеских беспилотников, но большим вызовом остаются российские баллистические ракеты.
"Поэтому сегодня Украина и Германия делают очень важный, по моему мнению, совместный шаг. У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть у Германии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы совместить эти способности", – объявил президент.
"Михаил (Федоров, министр обороны Украины. – ЕП) и я сегодня подписали соглашение, которое прокладывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам – если бизнес сможет договориться. В этом проекте заинтересованы несколько немецких компаний. Это может стать важным вкладом в безопасность Европы и Украины", – заявил Писториус.
Владимир Зеленский отметил, что надеется увидеть конкретные результаты сотрудничества с союзниками в сфере защиты от баллистических ракет до зимы 2026 года.
"Это то, что нужно не только Украине, а всем и это долгосрочные усилия. Прошу, пожалуйста, поддержать это на каждом уровне и всеми способами", – сказал он.
Также Зеленский анонсировал новые взносы союзников в программу закупки американского оружия для Украины.
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