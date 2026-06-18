Украина и Германия подписали соглашение о разработке защиты от баллистики

Украина и Германия 18 июня подписали соглашение в оборонной сфере, касающееся совместной разработки системы ПВО для перехвата баллистических ракет.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед заседанием формата "Рамштайн" объявили президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Германии Борис Писториус.

Зеленский отметил, что Украина в последнее время достигла большого прогресса в защите от вражеских беспилотников, но большим вызовом остаются российские баллистические ракеты.

"Поэтому сегодня Украина и Германия делают очень важный, по моему мнению, совместный шаг. У нас есть определенные технологии, определенные технологии есть у Германии. И сегодня наши министры обороны уже подписали соглашение, чтобы совместить эти способности", – объявил президент.

"Михаил (Федоров, министр обороны Украины. – ЕП) и я сегодня подписали соглашение, которое прокладывает путь к совместной разработке новой системы противовоздушной обороны для противодействия баллистическим ракетам – если бизнес сможет договориться. В этом проекте заинтересованы несколько немецких компаний. Это может стать важным вкладом в безопасность Европы и Украины", – заявил Писториус.

Владимир Зеленский отметил, что надеется увидеть конкретные результаты сотрудничества с союзниками в сфере защиты от баллистических ракет до зимы 2026 года.

"Это то, что нужно не только Украине, а всем и это долгосрочные усилия. Прошу, пожалуйста, поддержать это на каждом уровне и всеми способами", – сказал он.

Также Зеленский анонсировал новые взносы союзников в программу закупки американского оружия для Украины.

Как известно, днем 18 мая в Брюсселе проходит очередная встреча Контактной группы по обороне Украины под председательством Великобритании и Германии.

На ней лично присутствуют президент Украины и генсек НАТО Марк Рютте.

Германия объявила, что выделит Украине еще $400 млн на ПВО и ракеты для Patriot в рамках PURL и программы Jumpstart.

Министр обороны Бельгии Тео Франкен обнародовал планы поставки истребителей F-16 в Вооруженные силы Украины.