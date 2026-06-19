Де Вевер пожартував з Коштою на саміті лідерів ЄС: "Відправимо вас в Москву якнайшвидше"

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер на полях саміту Європейської ради в Брюсселі в ніч на 19 червня жартівливо сказав президентові Євроради Антоніу Кошті, що ЄС відправить його в Москву як єдиного можливого перемовника.

Про це передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя.

Після завершення першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі премʼєр Бельгії Барт де Вевер сказав президенту Євроради Антоніу Кошті, який проходив повз, що Євросоюз якнайшвидше відправить його на перемовини в Москву.

Варто зауважити, що розмова відбулася біля другої години ночі 19 червня.

Барт де Вевер спілкувався з журналістами, а Антоніу Кошта направлявся повз нього до виходу.

Між політиками відбувся жартівливий діалог:

– Ми якраз говоримо про вас, Антоніу!

– Що ви говорите про мене?

– Суцільна похвала! Кажемо, що ви єдиний, хто може нас представляти!

– Дуже дякую!

– І що ми відправимо вас у Москву якнайшвидше!

Після цього обидва співрозмовники розреготались, і де Вевер продовжив розмову з журналістами.

Як повідомляла "Європейська правда", більшу частину часу, відведеного на обговорення України на саміті ЄС, забрала дискусія про нещодавні контакти між Брюсселем і Москвою.

Зокрема, президент Євроради Антоніу Кошта вимушений був пояснювати, навіщо встановлював дипломатичний звʼязок з Кремлем. Також, за даними "ЄвроПравди", Кошта висловив бажання представляти ЄС на майбутніх перемовинах з Росією.

Як відомо, у європейських країнах почали обговорювати ідею про призначення перемовника від Європи, який би включився у переговорний процес щодо завершення російсько-української війни – що наразі не отримала активного розвитку.

Також у питанні перемовин та підготовки європейської складової гарантій безпеки триває координація між так званою "євротрійкою" – Британією, Францією та Німеччиною – і президентом України.