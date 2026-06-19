Де Вевер пошутил с Коштой на саммите лидеров ЕС: "Отправим вас в Москву как можно быстрее"

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер на полях саммита Европейского совета в Брюсселе в ночь на 19 июня шутливо сказал президенту Евросовета Антониу Коште, что ЕС отправит его в Москву как единственного возможного переговорщика.

Об этом передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя.

После завершения первого дня саммита лидеров ЕС в Брюсселе премьер Бельгии Барт де Вевер сказал проходившему мимо президенту Евросовета Антониу Коште, что Евросоюз как можно быстрее отправит его на переговоры в Москву.

Стоит заметить, что разговор состоялся около двух часов ночи 19 июня.

Барт де Вевер общался с журналистами, а Антониу Кошта направлялся мимо него к выходу.

Между политиками состоялся шуточный диалог:

– Мы как раз говорим о вас, Антониу!

– Что вы говорите обо мне?

– Сплошная похвала! Говорим, что вы единственный, кто может нас представлять!

– Большое спасибо!

– И что мы отправим вас в Москву как можно скорее!

После этого оба собеседника расхохотались, и де Вевер продолжил разговор с журналистами.

Как сообщала "Европейская правда", большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, забрала дискуссия о недавних контактах между Брюсселем и Москвой.

В частности, президент Евросовета Антониу Кошта вынужден был объяснять, зачем устанавливал дипломатическую связь с Кремлем. Также, по данным "ЕвроПравды", Кошта выразил желание представлять ЕС на будущих переговорах с Россией.

Как известно, в европейских странах начали обсуждать идею о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – которая пока не получила активного развития.

Также в вопросе переговоров и подготовки европейской составляющей гарантий безопасности продолжается координация между так называемой "евротройкой" – Британией, Францией и Германией – и президентом Украины.