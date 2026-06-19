Ирландия не считает ошибкой то, что Кошта открыл канал связи с Москвой

Ирландия, которая начинает полугодовое председательство в Совете ЕС 1 июля, не считает ошибкой действия президента Европейского совета Антониу Кошты по установлению дипломатического канала с Россией.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин на полях заседания Евросовета 19 июня.

Ирландский премьер Мартин поддержал инициативу главы Евросовета Кошты по установлению контактов с Кремлем.

"Открытие (коммуникационного. – „ЕП") канала не является ошибкой, и я доверяю Антониу Коште", – заявил Мартин.

Он подчеркнул, что "Антониу Кошта очень четко дал понять, что Европа не выступает посредником и не будет посредником" в мирных переговорах с Россией.

В то же время премьер-министр Ирландии отметил, что "в случае начала переговоров он (Кошта. – „ЕП"), безусловно, будет представлять Евросоюз, но до этого еще далеко".

"Однако открытие каналов, на мой взгляд, учитывая наш собственный опыт в решении конфликтов, – это не то, что мы бы критиковали или к чему относились бы негативно", – подытожил Михол Мартин.

И добавил, что "любые переговоры должны, прежде всего, вестись между Украиной и Россией, но нет никаких признаков того, что Россия вообще готова сесть за стол переговоров".

Как сообщала "Европейская правда", большую часть времени, отведенного на обсуждение Украины на саммите ЕС, забрала дискуссия о недавних контактах между Брюсселем и Москвой.

В частности, президент Евросовета Антониу Кошта вынужден был объяснять, зачем устанавливал дипломатическую связь с Кремлем. Также, по данным "ЕвроПравды", Кошта выразил желание представлять ЕС на будущих переговорах с Россией.

Как известно, в европейских странах начали обсуждать идею о назначении переговорщика от Европы, который бы включился в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны – которая пока не получила активного развития.

Также в вопросе переговоров и подготовки европейской составляющей гарантий безопасности продолжается координация между так называемой "евротройкой" – Британией, Францией и Германией – и президентом Украины.