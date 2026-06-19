В Норвегии откроется генеральное консульство в Гренландии

Норвегия откроет генеральное консульство в столице Гренландии Нууку, сообщил в пятницу премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Aftenposten.

Это происходит в то время, когда Арктика приобретает всё большее стратегическое значение, а президент США Дональд Трамп открыто посягает на арктический остров, являющийся автономной территорией Дании.

"Северные территории являются важнейшим стратегическим направлением деятельности Норвегии, а Арктика играет все более значительную роль в международной политике и безопасности", – прокомментировал решение Йонас Гар Стере.

Он отметил, что Гренландия является близким партнером Норвегии и что Осло намерено укрепить как политические контакты, так и сотрудничество по общим интересам в регионе, открыв консульство.

Министр иностранных дел Эспен Барт Эйде отметил, что генеральное консульство обеспечит более тесный контакт с властями Гренландии, её бизнес-сообществом и гражданским обществом.

"Это укрепит сотрудничество в тех сферах, где Норвегия и Гренландия уже имеют сильные общие интересы, в частности в рыболовстве, морских вопросах и вопросах коренных народов", – сказал он.

Эйде провёл телефонные переговоры с Муте Бурупом Эгеде, министром иностранных дел, промышленности и торговли Гренландии, а также с министром иностранных дел Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, чтобы проинформировать их об этом решении.

"Я чувствую, что это решение очень хорошо воспринимается в Гренландии и Дании. Канада, Франция, Исландия, США и ЕС имеют своих дипломатов в Нууке. Поэтому вполне естественно, что Норвегия также будет их иметь", – отметил Эйде.

В четверг, 21 мая, в столице Гренландии прошли демонстрации на фоне открытия дипломатического центра США.

17 мая в столицу Гренландии прибыл специальный посланник США в Гренландии Джефф Лэндри. Там он встретился с премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном и министром иностранных дел Муте Эгеде.

После встречи правительство Гренландии заявило, что в переговорах с Соединёнными Штатами о будущем острова достигнут определённый прогресс, но настаивало на том, что остров не продаётся.