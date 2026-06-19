ЗМІ: уряд Стармера закликатиме його готуватися до відставки

У п’ятницю члени кабінету міністрів закличуть прем’єра Британії Кіра Стармера визначити графік його відставки після того, як його головний потенційний суперник Енді Бернем відкрив собі шлях до лідерства у партії.

Про це стало відомо газеті Times, пише "Європейська правда".

За даними джерел, під час особистих переговорів кілька міністрів скажуть Стармеру, що його "час вийшов", і закликатимуть його розробити графік "упорядкованого переходу".

Дехто вже це зробив, зокрема міністр енергетики Ед Мілібенд та міністерка внутрішніх справ Шабана Махмуд.

Глава уряду планує провести зустрічі та телефонні дзвінки з урядовцями та депутатами, намагаючись обґрунтувати свою кандидатуру на посаду прем'єр-міністра.

У п’ятницю Стармер заявив, що візьме участь у будь-якій боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

19 червня стали відомі результати довиборів в окрузі Мейкерфілд – на них переміг мер Великого Манчестера Енді Бернем. Ця перемога проклала йому шлях до висунення своєї кандидатури на посаду лідера лейбористів, а отже і прем’єр-міністра, на противагу Стармеру.

Водночас Стармер заявив, що прагне бачити Енді Бернема на "важливій посаді в уряді", якщо той повернеться до парламенту у результаті довиборів.

Детальніше про події читайте у матеріалі "ЄвроПравди": Британія може втратити прем’єра: як провал на місцевих виборах штовхає Стармера до відставки.