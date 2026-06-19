СМИ: правительство Стармера призовет его готовиться к отставке

В пятницу члены кабинета министров призовут премьера Великобритании Кира Стармера определить график его отставки после того, как его главный потенциальный соперник Энди Бернем открыл себе путь к лидерству в партии.

Об этом стало известно газете Times, пишет "Европейская правда".

По данным источников, в ходе личных переговоров несколько министров скажут Стармеру, что его "время истекло", и призовут его разработать график "упорядоченного перехода".

Некоторые уже это сделали, в частности министр энергетики Эд Милибэнд и министр внутренних дел Шабана Махмуд.

Глава правительства планирует провести встречи и телефонные переговоры с чиновниками и депутатами, пытаясь обосновать свою кандидатуру на пост премьер-министра.

В пятницу Стармер заявил, что примет участие в любой борьбе за лидерство в Лейбористской партии.

19 июня стали известны результаты довыборов в округе Мейкерфилд – на них победил мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Эта победа проложила ему путь к выдвижению своей кандидатуры на пост лидера лейбористов, а значит, и премьер-министра, в противовес Стармеру.

В то же время Стармер заявил, что хотел бы видеть Энди Бернема на "важной должности в правительстве", если тот вернется в парламент в результате довыборов.

Подробнее о событиях читайте в материале "ЕвроПравды": Великобритания может лишиться премьера: как провал на местных выборах подталкивает Стармера к отставке.