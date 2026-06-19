Мерц заявляет, что предлагает Украине путь в ЕС по прецеденту Восточной Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц выступил в защиту своей идеи о "ассоциированном членстве" Украины, настаивая на том, что такой статус не требует внесения изменений в Договор о ЕС – и что подобный прецедент в истории уже имел место.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита лидеров ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По словам канцлера Германии, статус "ассоциированного члена" для Украины возможен и без изменения Договора о ЕС, что на практике было бы крайне сложно реализовать, поскольку любые изменения основополагающих документов ЕС требуют ратификации во всех 27 странах-членах.

"Ассоциированное членство" возможно без внесения изменений в договор. И у нас есть примеры этого… В 1990 году, через год после предыдущих европейских выборов, в связи с объединением Германии мы приняли новую территорию в Европейский Союз", – сказал Мерц, имея в виду Германскую Демократическую Республику

"Поскольку в то время мы еще не были представлены в институтах, мы ввели статус наблюдателя в Европейском парламенте для ГДР, которая тогда еще существовала, а впоследствии – для восточногерманских федеральных земель. Тогда в Европейский парламент вошли 18 наблюдателей из Восточной Германии без права голоса. Это произошло без внесения изменений в договор. И поэтому то, что я сейчас предложил, также возможно без внесения изменений в договор", – заявил немецкий канцлер.

Он добавил, что "на данный момент в Европе мы не сможем добиться изменений в договоре" и именно поэтому, по его словам, он предложил идею, не требующую таких изменений.

Мерц подчеркнул, что "такая страна, как Украина, находящаяся в состоянии войны, не может стать членом Европейского Союза", но она могла бы стать "ассоциированным членом" Европейского Союза. Только после завершения войны, считает Мерц, Украина сможет стать полноправным членом ЕС.

В то же время Мерц подчеркнул, что с Западными Балканами ситуация иная, а Черногория уже фактически готова к членству в ЕС.

"Европейская правда" уже публиковала разъяснения, как должна измениться идея Мерца, чтобы снять оговорки, которые звучат в Украине.

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