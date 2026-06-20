Сікорський: виграти від війни історії та орденів може лише Росія
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський переконаний, що від конфлікту між Україною та Польщею на основі історії може виграти лише Росія.
Таку думку він висловив у суботу у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Сікорський поширив коментар журналіста і колумніста видання Onet Вітольда Юраша, який зазначив, що своїм рішенням позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла Кароль Навроцький здобув моральну перемогу, але програв – а з ним і вся Польща.
"Президент Навроцький, замість того щоб займатися дипломатією, займається антидипломатією. Звісно, можна сказати, що українська сторона мала достатньо часу, щоб змінити своє рішення. Проблема полягає в тому, що так може сказати лише той, хто не має ні найменшого уявлення про дипломатію", – пише у своїй колонці Юраш.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський поширив цей матеріал у своєму акаунті в Х та написав: "Переможцем у історично-орденній війні може бути лише Москва".
Раніше Сікорський також звернув увагу Навроцького на те, як у Росії відреагували на його рішення відкликати нагороду президента України.
Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".
Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.
Прем’єр Польщі Дональд Туск висловив жаль з приводу того, що суперечка між Польщею та Україною ще більше поглиблюється, відзначивши, що це лише "тішить Путіна і шокує наших союзників".