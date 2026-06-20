Сикорский: от войны за историю и ордена может выиграть только Россия

Глава МИД Польши Радослав Сикорский убежден, что от конфликта между Украиной и Польшей на почве истории может выиграть только Россия.

Такое мнение он высказал в субботу в соцсети X, сообщает "Европейская правда".

Сикорский распространил комментарий журналиста и обозревателя издания Onet Витольда Юраша, который отметил, что своим решением лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла Кароль Навроцкий одержал моральную победу, но проиграл – а вместе с ним и вся Польша.

"Президент Навроцкий, вместо того чтобы заниматься дипломатией, занимается антидипломатией. Конечно, можно сказать, что у украинской стороны было достаточно времени, чтобы изменить свое решение. Проблема заключается в том, что так может сказать только тот, кто не имеет ни малейшего представления о дипломатии", – пишет в своей колонке Юраш.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский распространил этот материал в своём аккаунте в X и написал: "Победителем в историко-орденной войне может быть только Москва".

Ранее Сикорский также обратил внимание Навроцкого на то, как в России отреагировали на его решение отозвать награду президента Украины.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил сожаление по поводу того, что спор между Польшей и Украиной еще больше углубляется, отметив, что это лишь "радует Путина и шокирует наших союзников".