Суд у Британії оскаржив дозвіл уряду на будівництво "мегапосольства" Китаю в Лондоні
У Британії асоціація місцевих мешканців Королівського монетного двору оскаржила у Високому суді Лондона дозвіл Великої Британії на будівництво Китаєм величезного посольства на цій території.
Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда",
У позові група місцевих жителів стверджувала, що британські посадовці, ухвалюючи рішення про будівництво "мегапосольства" Китаю не врахували вплив на протести та потенційні переслідування дисидентів з боку Пекіна.
У судових документах члени асоціації заявили, що міністри мали б вжити заходів та запобігти тому, щоб ця власність стала основною базою для "транснаціональних репресій".
Плани Китаю щодо будівництва посольства на місці двохсотлітнього Королівського монетного двору поблизу Лондонського Тауера були схвалені в січні, незадовго до візиту прем'єр-міністра Кіра Стармера до Китаю, що стало першим візитом британського лідера до країни з 2018 року.
Рішення було ухвалено з метою покращення зв'язків з Пекіном, попри попередження британських та американських політиків про те, що посольство можуть використовувати як базу для шпигунства..
Справу у суді порушила Асоціація мешканців Королівського монетного двору (RMCRA), яка представляє групу сімей та підприємств, що проживають та працюють на орендованих об'єктах, побудованих у Королівському монетному дворі.
Зазначимо, прем’єр Британії Кір Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.
У червні цього року двох чоловіків, один з яких працював у Прикордонній службі Великої Британії, засудили до ув’язнення за шпигунство за гонконзькими дисидентами для Китаю.
Раніше у Британії заявили, що служби розвідки Китаю проводили масштабні шпигунські операції, які загрожували економіці та безпеці країни.