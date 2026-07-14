Суд у Британії оскаржив дозвіл уряду на будівництво "мегапосольства" Китаю в Лондоні

У Британії асоціація місцевих мешканців Королівського монетного двору оскаржила у Високому суді Лондона дозвіл Великої Британії на будівництво Китаєм величезного посольства на цій території.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда",

У позові група місцевих жителів стверджувала, що британські посадовці, ухвалюючи рішення про будівництво "мегапосольства" Китаю не врахували вплив на протести та потенційні переслідування дисидентів з боку Пекіна.

У судових документах члени асоціації заявили, що міністри мали б вжити заходів та запобігти тому, щоб ця власність стала основною базою для "транснаціональних репресій".

Плани Китаю щодо будівництва посольства на місці двохсотлітнього Королівського монетного двору поблизу Лондонського Тауера були схвалені в січні, незадовго до візиту прем'єр-міністра Кіра Стармера до Китаю, що стало першим візитом британського лідера до країни з 2018 року.

Рішення було ухвалено з метою покращення зв'язків з Пекіном, попри попередження британських та американських політиків про те, що посольство можуть використовувати як базу для шпигунства..

Справу у суді порушила Асоціація мешканців Королівського монетного двору (RMCRA), яка представляє групу сімей та підприємств, що проживають та працюють на орендованих об'єктах, побудованих у Королівському монетному дворі.

Зазначимо, прем’єр Британії Кір Стармер з моменту свого вступу на посаду у 2024 році намагається налагодити відносини з Китаєм, Лондон і Пекін неодноразово обмінювалися звинуваченнями у шпигунстві.

У червні цього року двох чоловіків, один з яких працював у Прикордонній службі Великої Британії, засудили до ув’язнення за шпигунство за гонконзькими дисидентами для Китаю.

Раніше у Британії заявили, що служби розвідки Китаю проводили масштабні шпигунські операції, які загрожували економіці та безпеці країни.