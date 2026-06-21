Французькі та німецькі депутати вимагають посилення заходів проти "тіньового флоту" РФ
Депутати парламентів Німеччини та Франції виступили зі спільною ініціативою, що вимагає більш конкретних кроків проти суден російського "тіньового флоту".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Проєкт документа має бути ухвалений 22 червня на засіданні Німецько-французької парламентської асамблеї (DFPV).
На думку німецьких і французьких депутатів, необхідні посилений контроль і затримання суден у разі порушення чинного законодавства. Крім того, у проєкті міститься вимога щодо додаткових дипломатичних зусиль стосовно держав, під прапорами яких ходять судна "тіньового флоту".
У Німеччині цю вимогу, адресовану урядам, підтримують депутати від блоку Християнсько-демократичного і Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та Зелених.
"Тіньовий флот" становить не лише геополітичний, а й суттєвий ризик для безпеки та екології", – йдеться в проєкті документа. Багато танкерів старі, погано обслуговуються і не відповідають міжнародним стандартам. Крім того, окремі судна використовуються для диверсій або шпигунства.
"Російський "тіньовий флот" загрожує не лише ефективності наших санкцій, а й безпеці Європи та нашої критичної інфраструктури. Ми повинні реагувати на це разом", – заявив Юрґен Гардт, експерт фракції ХДС/ХСС у Бундестазі з питань зовнішньої політики.
Політик від Зелених і голова комітету у справах ЄС Бундестагу Антон Гофрайтер зі свого боку зазначив: "Діяльність російського "тіньового флоту" забезпечує постійні надходження до державної казни Росії для фінансування війни проти України і становить загрозу з точки зору безпеки".
У вівторок Велика Британія та Канада оголосили про нові санкції проти Росії, які націлені здебільшого на "тіньовий флот" нафтових танкерів РФ.
Тим часом президент США Дональд Трамп в кулуарах саміту G7 допустив, що не продовжуватиме винятки із санкцій проти російської нафти, запроваджених у відповідь на світове зростання цін, яке спричинила війна в Ірані.