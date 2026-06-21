Французские и немецкие депутаты требуют ужесточения мер против "теневого флота" РФ

Депутаты парламентов Германии и Франции выступили с совместной инициативой, требующей принятия более конкретных мер против судов российского "теневого флота".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Проект документа должен быть принят 22 июня на заседании Германо-французской парламентской ассамблеи (DFPV).

По мнению немецких и французских депутатов, необходимы усиленный контроль и задержание судов в случае нарушения действующего законодательства. Кроме того, в проекте содержится требование о дополнительных дипломатических усилиях в отношении государств, под флагами которых ходят суда "теневого флота".

В Германии это требование, адресованное правительствам, поддерживают депутаты от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и "Зеленых".

"„Теневой флот" представляет не только геополитический, но и существенный риск для безопасности и экологии", – говорится в проекте документа. Многие танкеры старые, плохо обслуживаются и не соответствуют международным стандартам. Кроме того, отдельные суда используются для диверсий или шпионажа.

"Российский "теневой флот" угрожает не только эффективности наших санкций, но и безопасности Европы и нашей критической инфраструктуры. Мы должны реагировать на это вместе", – заявил Юрген Гардт, эксперт фракции ХДС/ХСС в Бундестаге по вопросам внешней политики.

Политик от партии "Зеленых" и председатель комитета по делам ЕС Бундестага Антон Гофрайтер, в свою очередь, отметил: "Деятельность российского "теневого флота" обеспечивает постоянные поступления в государственную казну России для финансирования войны против Украины и представляет угрозу с точки зрения безопасности".

Во вторник Великобритания и Канада объявили о новых санкциях против России, которые направлены в основном на "теневой флот" нефтяных танкеров РФ.

Между тем президент США Дональд Трамп в кулуарах саммита G7 допустил, чтоне будет продлевать исключения из санкций против российской нефти, введенных в ответ на мировой рост цен, вызванный войной в Иране.