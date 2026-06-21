Польські активісти вирішили нагородити Зеленського власним орденом

Після рішення президента Польщі Кароля Навроцького відібрати у президента України Володимира Зеленського орден Білого Орла представники польського громадянського суспільства вирішили нагородити його власним орденом.

Про це йдеться у повідомленні українсько-польського онлайн-медіа Sestry.eu, передає "Європейська правда".

У відповідь на рішення Кароля Навроцького забрати орден Білого Орла у Володимира Зеленського представники ліберально-демократичної частини польського суспільства, які рішуче не згодні з таким вчинком, вирішили нагородити українського президента й український народ власним орденом.

"Українці віддають життя за безпеку – свою, Польщі і Європи. Нинішнє рішення польського глави держави показує, як діє російська пастка. Польські праві сили розпочали передвиборчу кампанію до парламентських виборів і безжально використовують Волинську трагедію в політичних цілях. Політики сперечаються про 1943 рік, тоді як у 2026 році в Україні щодня гинуть люди", – йдеться у повідомленні.

За словами авторів ініціативи, польський президент і його команда підживлюють російську пропаганду.

"Тому як громадяни Республіки Польща ми вручаємо власний орден. Це ініціатива знизу. Таким чином ми показуємо, що багатьох поляків не вдасться налаштувати проти українців. Ми допомагали й будемо допомагати. Нам не потрібна згода політиків, щоб поводитися гідно щодо інших людей", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв’язку з найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Після цього кроку очільник МЗС України Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Боднар та очільник Офісу президента Кирило Буданов оголосили, що повернуть видані їм польські нагороди.

У суботу, 20 червня, Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому.

Від польського ордена Білого Орла відмовилися всі президенти України, які були ним нагороджені.