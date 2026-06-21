Польские активисты решили наградить Зеленского собственным орденом

После решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена "Белого Орла" представители польского гражданского общества решили наградить его собственным орденом.

Об этом говорится в сообщении украинско-польского онлайн-СМИ Sestry.eu, передает "Европейская правда".

В ответ на решение Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла представители либерально-демократической части польского общества, решительно не согласные с таким поступком, решили наградить украинского президента и украинский народ собственным орденом.

"Украинцы отдают жизнь за безопасность – свою, Польши и Европы. Нынешнее решение польского главы государства показывает, как действует российская ловушка. Польские правые силы начали предвыборную кампанию к парламентским выборам и безжалостно используют Волынскую трагедию в политических целях. Политики спорят о 1943 году, тогда как в 2026 году в Украине ежедневно гибнут люди", – говорится в сообщении.

По словам авторов инициативы, польский президент и его команда подпитывают российскую пропаганду.

"Поэтому как граждане Республики Польша мы вручаем свой собственный орден. Это инициатива снизу. Таким образом мы показываем, что многих поляков не удастся настроить против украинцев. Мы помогали и будем помогать. Нам не нужно согласие политиков, чтобы достойно относиться к другим людям", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла в связи с присвоением одному из украинских подразделений названия в честь УПА и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказаться от "культа тоталитаризма и насилия".

После этого шага глава МИД Украины Андрей Сибига, посол Украины в Польше Василий Боднар и глава Офиса президента Кирилл Буданов объявили, что вернут выданные им польские награды.

В субботу, 20 июня, Зеленский сообщил, что отправил орден по почте Каролю Навроцкому.

От польского ордена Белого Орла отказались все президенты Украины, которые были им награждены.