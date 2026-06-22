Писториус не ожидает быстрых решений по участию Германии в миссии в Ормузском проливе

Министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что решение об участии Бундесвера в миссии поддержания безопасности судоходства в Ормузском проливе вряд ли будет быстрым.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Писториус отметил, что пока еще нет никакой определенности с тем, достигнет ли Бундестаг согласия о предоставлении мандата Бундесвера на участие в миссии в Ормузском проливе до того, как уйдет на летний перерыв.

Кроме того, отметил он, для решения необходимо, чтобы миссия уже имела "международную рамку".

Министр обороны отметил, что хотя и желательно, чтобы вопрос был решен до летнего перерыва парламента, он остается решением Бундестага и зависит от депутатов.

Писториус добавил, что восстановление свободного прохода через Ормузский пролив – в интересах всей Европы и важно для поставок энергоресурсов в Германию. "Содействие в том, чтобы суда могли снова ходить безопасно – это в наших интересах, но не участие в боевых действиях", – сказал он.

Между тем глава оборонного комитета в Бундестаге Томас Рёвекамп от ХДС отметил, что условия для развертывания миссии в Ормузском проливе пока не выполнены.

Заместитель председателя фракции СДПГ Симтье Мёллер также выразила сомнения в том, что решение о мандате для Бундесвера для участия в миссии согласуют быстро, потому что ситуация с перемирием между США и Ираном остается очень неопределенной.

Ранее в Париже заявили, что международная миссия поддержания безопасности судоходства в Ормузском проливе фактически готова к развертыванию, как только наступят все предпосылки.

Как известно, 17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении войны и открытии Ормузского пролива.

Этот документ является основой для наработки деталей итогового соглашения, которое закрепит перемирие, в течение следующих 60 дней.

После раунда технических переговоров между США и Ираном на выходных посредники заявили о прогрессе. В частности, сообщают о договоренности создать "линию связи" для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе.