Пісторіус приїде до військових на навчання у Литві під кордоном з Білоруссю

Міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса очікують на навчаннях НАТО у Литві неподалік кордону з Білоруссю, у яких залучені переважно військові німецької бригади.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 22 червня буде присутній на військових навчаннях на литовському полігоні Пабраде під кордоном з Білоруссю, де проходять перші навчання німецької танкової бригади у Литві.

У навчальних маневрах сил НАТО Freedom Shield залучені близько 2900 військових, з яких 2300 – військові німецької бригади, дислокованої у Литві, та близько 800 одиниць техніки з восьми країн. Навчання проходять на полігоні Пабраде за менш як 20 км від кордону з Білоруссю.

Навчання включають застосування безпілотних систем і протидію ворожим системам. У поєднанні із застосуванням традиційної військової техніки, навчання мають на меті створити максимально реалістичну картину того, як могла б виглядати зустріч з ворогом на східному фланзі НАТО.

Німеччина розгорнула свою бригаду в Литві з огляду на зростаючу загрозу з боку РФ. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Нині в країні дислокується близько 1 800 німецьких військовослужбовців.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади – у тому числі щодо проживання їхніх родин і доступу до освіти для дітей.