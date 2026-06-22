Писториус приедет к военным на обучение в Литве под границей с Беларусью

Министра обороны Германии Бориса Писториуса ожидают на учениях НАТО в Литве недалеко от границы с Беларусью, в которых задействованы преимущественно военные немецкой бригады.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Германии Борис Писториус 22 июня будет присутствовать на военных учениях на литовском полигоне Пабраде под границей с Беларусью, где проходят первые учения немецкой танковой бригады в Литве.

В учебных маневрах сил НАТО Freedom Shield привлечены около 2900 военных, из которых 2300 – военные немецкой бригады, дислоцированной в Литве, и около 800 единиц техники из восьми стран. Учения проходят на полигоне Пабраде в менее чем 20 км от границы с Беларусью.

Учения включают применение беспилотных систем и противодействие вражеским системам. В сочетании с применением традиционной военной техники, учения имеют целью создать максимально реалистичную картину того, как могла бы выглядеть встреча с врагом на восточном фланге НАТО.

Германия развернула свою бригаду в Литве, учитывая растущую угрозу со стороны РФ. Подразделение было официально введено в действие в 2025 году, и, как ожидается, к 2027 году оно достигнет полной боевой готовности. Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

Сейчас в стране дислоцируется около 1 800 немецких военнослужащих.

Литва и Германия подписали соглашение, которое финализирует все детали размещения немецкой бригады – в том числе относительно проживания их семей и доступа к образованию для детей.