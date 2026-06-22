В Раду внесли проект закона об отборе на должность генпрокурора для выполнения требования ЕС

Председатель парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина сообщила о внесении в Верховную Раду законопроекта о конкурсном отборе на должность генпрокурора для выполнения требований ЕС.

Об этом она сообщила в Facebook, передает "Европейская правда".

Радина отметила, что конкурсный отбор – это лучший способ выполнить требование по бенчмарку ЕС.

"Такой подход соответствует практике ЕС. На прозрачном конкурсе отбирают как главного прокурора ЕС, так и генерального прокурора стран-членов (яркие примеры – Латвия и Швеция). Почти в половине стран ЕС политическое назначение – это лишь верхушка айсберга процедуры, а предшествует этому профессиональная оценка и неполитический отбор кандидатов", – уточнила депутат.

Она подчеркнула, что такой подход не противоречит основному закону, по которому президент назначает генпрокурора, а Рада голосует.

"Я провела обсуждение с профессиональными юристами и конституционалистами – и они соглашаются, что конституция вполне позволяет ввести на уровне закона предварительный отбор и оценку кандидатов, из которых президент выберет одного", – заявила Радина.

"Конечно, у правительства может быть другое видение того, как лучше всего выполнить бенчмарк ЕС. Ждем правительственную версию, вместо молчания, которое длится уже более полугода", – отметила она.

Напомним, 15 июня в Люксембурге на второй Межправительственной конференции Евросоюз официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Кипрское председательство официально передало Украине промежуточные (для разделов 23 и 24 по верховенству права) и предварительные заключительные (для разделов 5, 18, 32) критерии переговоров (так называемые "бенчмарки") в виде общей переговорной позиции ЕС по условиям вступления.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка убежден, что среди стран ЕС будет единодушное согласие относительно открытия остальных пяти переговорных кластеров с Украиной.

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