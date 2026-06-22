Правительство Чехии исключило президента из делегации на саммит НАТО

Правительство Чехии одобрило состав делегации, которая будет представлять страну на саммите НАТО в Анкаре: в нем нет президента Петра Павела, несмотря на настояния главы государства и многолетнюю традицию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщают České Noviny.

После нескольких месяцев споров с президентом правительство Андрея Бабиша приняло окончательное решение о составе делегации на саммите Альянса – ее возглавит сам премьер-министр. Участие в саммите примут также министр обороны Яромир Зуна и глава МИД Петр Мацинка.

"Причины, которые побудили нас к этому, являются сугубо практическими. У нас здесь возник какой-то лишний и бессмысленный спор о том, что с нашей стороны речь идет о какой-то прихоти или что мы что-то запрещаем президенту – мы категорически это отрицаем, это неправда", – защитил свое решение Бабиш.

По словам премьера, ключевым вопросом саммита в Анкаре будет тема оборонных расходов, а именно правительство отвечает за распределение бюджета и внешнюю политику.

"Этот саммит будет отличаться от предыдущих, он будет очень важным для нашей страны. Мы будем там отстаивать позицию Чешской Республики. Мы не будем говорить так, как предыдущее правительство. Мы считаем, что важно развивать армию и иметь достаточное количество военных. Мы готовы объяснять нашу позицию, правительство несет ответственность за внешнюю политику и за бюджет", – подытожил Бабиш.

Президент Чехии ранее предлагал, чтобы он принял участие в неформальной части саммита, которая будет посвящена вопросам безопасности в Европе и подходу Альянса к изменениям в текущей ситуации безопасности, тогда как премьер-министр и министры присоединятся к официальной части встречи.

Павел также подтвердил, что подготовил судебный иск на случай, если правительство не включит его в состав делегации, что расценивалось бы как ограничение конституционных полномочий главы государства. Бабиш заявил, что считает судебный иск "лишним".

Ожидается, что официальное заявление Павела относительно решения правительства о составе делегации на саммит обнародуют во вторник утром. А в Конституционном суде Чехии заявили, что если президент подаст иск против правительства, суд будет рассматривать его в приоритетном порядке.

Ранее Бабиш назвал нелогичным участие президента Петра Павела в саммите Альянса несмотря на то, что в прошлом как премьер-министры, так и президенты посещали эти мероприятия от имени Чехии.

Президент Чехии и правительство спорят также из-за политики расходов на оборону. Павел неоднократно критиковал запланированный объем расходов на оборону Чехии, с которым она может оказаться среди аутсайдеров в НАТО.