Литва выделяет 3 млн евро на разработку дрона-перехватчика воздушных целей

Министерство обороны Литвы совместно с Агентством оборонных ресурсов выделит около 3 млн евро на разработку дрона для перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщает LRT, передает "Европейская правда".

Как отметили в Минобороны, целью инициативы является создание экономичного и эффективного решения для обнаружения, перехвата и нейтрализации вражеских воздушных целей.

Ожидается, что будущий дрон-перехватчик станет неотъемлемой частью литовской системы противовоздушной обороны.

"Укрепление оборонной промышленности и противовоздушная оборона являются основными приоритетными направлениями, поэтому мы стремимся к тому, чтобы дроны-перехватчики разрабатывались и производились в Литве руками наших инженеров. Таким образом мы укрепляем не только противовоздушную оборону, но и компетенции, которые остаются в Литве – это долгосрочная инвестиция в нашу собственную безопасность и нашу оборонную промышленность", – отметил министр обороны Робертас Каунас.

Министерство планирует реализовать проект в два этапа. На первом этапе предусмотрено финансирование трёх участников, которые будут разрабатывать прототипы технологий. Затем у двух производителей, продемонстрировавших наилучшие результаты, будет закуплена пробная партия продукции.

Компаниям оборонной промышленности предлагается принять участие в конкурсе до 10 июля.

Инициатива дополнит уже запланированные закупки противодроновых систем литовским Министерством обороны.

Президент страны Гитанас Науседа ранее заявил, что Литва решительно настроена сбивать летательные аппараты, нарушающие её воздушное пространство, даже если для этого придётся использовать дорогие ракеты.

Сообщалось, что Литва рассматривает возможностьзакупки у израильской компании Elbit Systems дронов и системы обнаружения объектов, летящих на низкой высоте.

Также сообщалось, что в Литве системы борьбы с воздушными шарами, которые переносят контрабанду, будут адаптированы для перехвата дронов.