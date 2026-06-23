У Молдові розширили заборону паління на ширше коло громадських місць

У Молдові з 24 червня розшириться перелік громадських місць, на які поширюється заборона паління будь-якого типу.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

З середи 24 червня у Молдові розшириться перелік громадських місць, де буде заборонено палити як класичні тютюнові вироби, так і електронні сигарети та інші нікотиновмісні вироби.

Паління стане забороненим на спортмайданчиках, територіях, прилеглих до басейну, пляжах, в аквапарках, на зупинках громадського транспорту, у підземних переходах.

Палити біля будівель громадського користування буде заборонено ближче як за 10 метрів до входу або відкритих вікон чи вентиляційних систем.

Встановлюють чіткіші заборони щодо паління у межах багатоквартирних будинків. Заборона поширюватиметься на під’їзди, коридори та інші приміщення спільного користування, ліфти, балкони квартир і гуртожитків.

Також запроваджується заборона на так звані нікотинові пакетики, включно з виробами з синтетичним нікотином. Для електронних сигарет запроваджуються жорсткіші вимоги щодо безпеки продукції та інформування споживачів про ризики.

За відсутність контролю за палінням у заборонених місцях юридичним особам загрожує штраф у розмірі до 15 тисяч леїв із забороною здійснювати певну діяльність протягом року; фізичним особам – штраф до 2250 леїв або 40-60 годин громадських робіт.

У Нідерландах планують підвищити вік, з якого дозволено купувати нікотинові вироби, до 21.

У Британії погодили "історичний" проєкт закону, який має на меті запобігти початку куріння серед осіб, народжених після 2008 року.

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