В Молдове расширили запрет курения на более широкий круг общественных мест

В Молдове с 24 июня расширится перечень общественных мест, на которые распространяется запрет курения любого типа.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Со среды 24 июня в Молдове расширится перечень общественных мест, где будет запрещено курить как классические табачные изделия, так и электронные сигареты и другие никотиносодержащие изделия.

Курение станет запрещенным на спортплощадках, территориях, прилегающих к бассейну, пляжах, в аквапарках, на остановках общественного транспорта, в подземных переходах.

Курить возле зданий общественного пользования будет запрещено ближе чем за 10 метров до входа, открытых окон или вентиляционных систем.

Устанавливают более четкие запреты на курение в пределах многоквартирных домов. Запрет будет распространяться на подъезды, коридоры и другие помещения общего пользования, лифты, балконы квартир и общежитий.

Также вводится запрет на так называемые никотиновые пакетики, включая изделия с синтетическим никотином. Для электронных сигарет вводятся более жесткие требования по безопасности продукции и информирования потребителей о рисках.

За отсутствие контроля за курением в запрещенных местах юридическим лицам грозит штраф в размере до 15 тысяч леев с запретом осуществлять определенную деятельность в течение года; физическим лицам – штраф до 2250 леев или 40-60 часов общественных работ.

В Нидерландах планируют повысить возраст, с которого разрешено покупать никотиновые изделия, до 21.

В Британии согласовали "исторический" проект закона, который имеет целью предотвратить начало курения среди лиц, рожденных после 2008 года.

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