Мадьяр раскритиковал власть Орбана за дружбу с РФ

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, выступая в парламенте, резко раскритиковал власть времен Виктора Орбана за "дружбу" с Кремлем.

Об этом сообщает Index, пишет "Европейская правда".

Выступая на сессии парламента Венгрии 23 июня, Петер Мадьяр раскритиковал дружественную к России политику времен правления партии "Фидес".

Мадьяр в своем выступлении отметил, что вскоре Венгрия будет принимать саммит "Вышеградской четверки" и что для его правительства этот формат сотрудничества будет среди приоритетных.

После того лидер фракции "Фидес" Гергей Гуяш отметил, что разделяет позицию Мадьяра о важности роли "Вышеградской четверки".

Премьер в ответ на это набросился на "Фидес" с критикой за внешнеполитические приоритеты Орбана в последние годы у власти.

"Вы выбрали (для партнерства вместо "Вышеграда") Владимира Путина, Россию", – заявил Мадьяр, подчеркнув, что это было категорически неприемлемо для Польши.

Он также напомнил, что предыдущий глава МИД Петер Сийярто имеет награду от главы МИД РФ Лаврова, которая, вероятно, теперь "висит у него как магнит на холодильнике".

Мадьяр также указал на решение Орбана предоставить политическое убежище польским политикам из партии "Право и справедливость", которые дома оказались под уголовными производствами – что тоже стало фактором ухудшения отношений с Варшавой.

"В чьих квартирах они жили, сколько миллионов форинтов эти польские преступники получили из средств венгерского народа? Почему этих людей не экстрадировали в другую страну ЕС?" – спросил Мадьяр.

Венгрия будет принимать саммит "Вышеградской четверки" уже сегодня, 23 июня.

Напомним, Сийярто в интервью после поражения "Фидес" на выборах заявил, что он "никогда не служил российским интересам".