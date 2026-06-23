В італійському уряді заперечили можливість проведення виборів у квітні

Міністр економіки Італії Джанкарло Джорджетті заявив, що країна не проведе парламентські вибори у квітні наступного року, оскільки уряд не встигне оновити законодавство щодо регіональних органів влади до того часу.

Як пише "Європейська правда", про це посадовець сказав журналістам у Римі, повідомляє Reuters.

На заході в Римі Джорджетті попросили прокоментувати повідомлення італійських ЗМІ та агенції Bloomberg про те, що прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні оголосить про проведення виборів у квітні наступного року – на кілька місяців раніше запланованого терміну восени 2027 року.

Міністр економіки заявив, що до квітня уряд не встигне ухвалити законодавство щодо делегування більших повноважень регіональним органам влади, а отже, не зможе провести вибори.

"Дозвольте мені повідомити вам новину... щоб завершити парламентське ухвалення, ми не можемо голосувати у квітні", – сказав Джорджетті.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні перебуває під тиском з березня, коли вона програла референдум щодо реформи судової системи, що призвело до низки відставок в уряді.

У червні новостворена ультраправа партія Futuro Nazionale набрала популярності в опитуваннях. Політсила звинувачує італійську прем’єрку в тому, що вона дотримується надто центристської позиції.