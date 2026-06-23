В итальянском правительстве отрицают возможность проведения выборов в апреле

Министр экономики Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что страна не проведет парламентские выборы в апреле следующего года, поскольку правительство не успеет обновить законодательство о региональных органах власти к тому времени.

Как пишет "Европейская правда", об этом чиновник сказал журналистам в Риме, сообщает Reuters.

На мероприятии в Риме Джорджетти попросили прокомментировать сообщения итальянских СМИ и агентства Bloomberg о том, что премьер-министр Джорджа Мелони объявит о проведении выборов в апреле следующего года – на несколько месяцев раньше запланированного срока осенью 2027 года.

Министр экономики заявил, что до апреля правительство не успеет принять законодательство о делегировании больших полномочий региональным органам власти, а значит, не сможет провести выборы.

"Позвольте мне сообщить вам новость... чтобы завершить утверждение в парламенте, мы не можем голосовать в апреле", – сказал Джорджетти.

Премьер Италии Джорджа Мелони находится под давлением с марта, когда она проиграла референдум по реформе судебной системы, что привело к ряду отставок в правительстве.

В июне новосозданная ультраправая партия Futuro Nazionale набрала популярность в опросах. Политсила обвиняет итальянского премьера в том, что она придерживается слишком центристской позиции.