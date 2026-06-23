Прем'єр Албанії назвав "істерією" протести проти курорту, який будує фірма зятя Трампа

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама наголосив, що його уряд не відмовиться від підтримки двох проєктів будівництва елітних курортів, які фінансує інвестиційна компанія зятя американського президента Джареда Кушнера, попри щоденні протести проти них.

Про це він заявив у коментарях агенції Bloomberg, передає "Європейська правда".

Очільник албанського уряду сказав, що на тогорічних виборах йому надали йому мандат на реалізацію його бачення щодо перетворення Албанії на туристичний напрямок, а не "керування країною, орієнтуючись на хештеги чи найгучніші голоси".

"Ні гучна меншість, до якої приєдналися всі опозиційні сили, ні хвиля обурення, підсилена цифровими засобами та підживлювана глобальним інтересом до імені Трампа, пов’язаним із тим, що, на мою думку, є надзвичайною можливістю для Албанії (а також ще більше підсилена втручанням зловмисних іноземних гравців), не відвернуть нас від реалізації нашої "Візії Албанії-2030"", – заявив Рама.

На думку посадовця, до протестів могли бути залучені зовнішні гравці, зокрема Іран.

"Час покаже, що Іран – не єдиний учасник цих подій", – зазначив він.

Прем’єр від початку протестів проти проєкту будівництва курорту наголошував, що не заважатиме його втіленню.

"Наші стандарти чіткі: закон, наука, прозорість та європейські зобов’язання, а не істерія. Ми відкриваємо країну, захищаємо її природні багатства, залучаємо серйозні інвестиції та неухильно рухаємося до членства в ЄС", – наголосив Рама.

Проєкт розкішного курорту вартістю понад 1,4 мільярда євро, який втілюється компанією Кушнера Affinity Partners, останніми тижнями викликав масові протести в цій західнобалканській країні. Вважається, що плани будівництва вплинуть на екологічно захищену територію на узбережжі Адріатичного моря. Згодом протести проти проєкту курорту переросли в антиурядові демонстрації проти прем’єра Еді Рами.

Уряд Албанії запевнив Єврокомісію, що будівництво елітного курорту на узбережжі Адріатичного моря, яким керує фірма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, відповідатиме екологічним стандартам ЄС.

Детальніше читайте у статті Фламінго проти Трампа: як оборудка зятя президента США збурила Албанію.