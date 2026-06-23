Премьер-министр Албании назвал "истерикой" протесты против курорта, который строит фирма зятя Трампа

Премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул, что его правительство не откажется от поддержки двух проектов строительства элитных курортов, которые финансирует инвестиционная компания зятя американского президента Джареда Кушнера, несмотря на ежедневные протесты против них.

Об этом он заявил в комментариях агентству Bloomberg, передает "Европейская правда".

Глава албанского правительства сказал, что на прошлогодних выборах ему был предоставлен мандат на реализацию его видения по превращению Албании в туристическое направление, а не на "управление страной, ориентируясь на хэштеги или самые громкие голоса".

"Ни громкое меньшинство, к которому присоединились все оппозиционные силы, ни волна возмущения, усиленная цифровыми средствами и подпитываемая глобальным интересом к имени Трампа, связанным с тем, что, по моему мнению, является исключительной возможностью для Албании (а также еще больше усиленная вмешательством злонамеренных иностранных игроков), не отвратят нас от реализации нашей "Визии Албании-2030"", – заявил Рама.

По мнению чиновника, к протестам могли быть привлечены внешние игроки, в частности Иран.

"Время покажет, что Иран – не единственный участник этих событий", – отметил он.

Премьер с самого начала протестов против проекта строительства курорта подчеркивал, что не будет препятствовать его реализации.

"Наши стандарты четкие: закон, наука, прозрачность и европейские обязательства, а не истерия. Мы открываем страну, защищаем её природные богатства, привлекаем серьёзные инвестиции и неуклонно движемся к членству в ЕС", – подчеркнул Рама.

Проект роскошного курорта стоимостью более 1,4 миллиарда евро, который реализуется компанией Кушнера Affinity Partners, в последние недели вызвал массовые протесты в этой западнобалканской стране. Считается, что планы строительства затронут экологически охраняемую территорию на побережье Адриатического моря. Впоследствии протесты против проекта курорта переросли в антиправительственные демонстрации против премьера Эди Рамы.

Правительство Албании заверило Еврокомиссию, что строительство элитного курорта на побережье Адриатического моря, которым руководит фирма зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера, будет соответствовать экологическим стандартам ЕС.

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