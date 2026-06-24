У Німеччині назвали причину масштабного збою, через який зупинились поїзди

Планові роботи із заміни однієї з деталей призвели до збою зв’язку на залізницях Німеччини, внаслідок чого зупинилися всі поїзди, залишивши пасажирів у скрутному становищі по всій країні.

Про це повідомив у середу залізничний оператор Deutsche Bahn, заяву якого наводить AP, інформує "Європейська правда".

У Deutsche Bahn перепросили за раптове зупинення руху поїздів пізно ввечері у вівторок. Рух поступово відновився приблизно через дві години, після опівночі.

Біля довідкових стійок вишикувалися довгі черги: пасажири намагалися з’ясувати, як дістатися до місця призначення та де переночувати.

Deutsche Bahn повідомила, що надає ваучери на таксі та проживання в готелях, а також, за можливості, виділяє вагони, в яких пасажири можуть перебувати під час очікування. Однак пасажири скаржилися на брак інформації, не скрізь були доступні номери в готелях, а подорож деяких із них затягнулася на всю ніч.

Перебої у роботі сталися внаслідок несправності цифрової системи зв’язку GSM-R, яка використовується для внутрішнього зв’язку в залізничній мережі.

Компанія Deutsche Bahn повідомила, що в середу вранці потяги курсували "в основному без перебоїв", хоча можливі окремі затримки.

Керівник підрозділу інфраструктури оператора DB InfraGO Філіп Нагль заявив, що, ймовірно, причиною стала "планова заміна технічного компонента". Він не надав додаткових подробиць.

"Ми в першу чергу аналізуємо, як саме це призвело до несправності", – зазначив Нагль.

На початку червня порушення руху на одній з гілок спричинила крадіжка елементів контактної мережі.

У Британії пасажири поїздів стикаються з перебоями в русі через пов’язані зі спекою обмеження.