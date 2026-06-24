В Германии назвали причину масштабного сбоя, из-за которого остановились поезда

Плановые работы по замене одной из деталей привели к сбою связи на железных дорогах Германии, в результате чего остановились все поезда, оставив пассажиров в затруднительном положении по всей стране.

Об этом сообщил в среду железнодорожный оператор Deutsche Bahn, заявление которого приводит AP, информирует "Европейская правда".

В Deutsche Bahn извинились за внезапную остановку движения поездов поздно вечером во вторник. Движение постепенно возобновилось примерно через два часа, после полуночи.

У справочных стоек выстроились длинные очереди: пассажиры пытались выяснить, как добраться до места назначения и где переночевать.

Deutsche Bahn сообщила, что предоставляет ваучеры на такси и проживание в гостиницах, а также, по возможности, выделяет вагоны, в которых пассажиры могут находиться во время ожидания. Однако пассажиры жаловались на недостаток информации, не везде были доступны номера в гостиницах, а путешествие некоторых из них затянулось на всю ночь.

Перебои в работе произошли в результате неисправности цифровой системы связи GSM-R, которая используется для внутренней связи в железнодорожной сети.

Компания Deutsche Bahn сообщила, что в среду утром поезда курсировали "в основном без перебоев", хотя возможны отдельные задержки.

Руководитель подразделения инфраструктуры оператора DB InfraGO Филипп Нагль заявил, что, вероятно, причиной стала "плановая замена технического компонента". Он не предоставил дополнительных подробностей.

"Мы в первую очередь анализируем, как именно это привело к неисправности", – отметил Нагль.

В начале июня нарушение движения на одной из веток вызвала кража элементов контактной сети.

В Британии пассажиры поездов сталкиваются с перебоями в движении из-за связанных с жарой ограничений.