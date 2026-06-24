Поліція Лондона збільшить використання дронів та технологій розпізнавання облич

Комісар столичної поліції Лондона Марк Роулі оголосив про плани щодо розширення використання дронів та технологій розпізнавання облич по всій столиці; ці кроки критикують правозахисні групи.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Euronews.

Комісар поліції Лондона попередив, що злочинність у місті "розвивається стрімкими темпами" і що багато зловмисників переходять на цифрові технології.

"Вони використовують розумніші, швидші та більш інтегровані інструменти, ніж будь-коли раніше", – сказав він.

За словами комісара, щоб протистояти цій загрозі, британські збройні сили повинні ознайомитися з новими технологіями, зокрема з безпілотниками та інструментами розпізнавання облич.

Дрони можуть використовуватися поліцією для допомоги у відстеженні підозрюваних, пошуку зниклих безвісти людей та зборі розвідувальних даних у реальному часі, а також для підтримки офіцерів на місці події.

Роулі заявив, що Лондонська поліція розширюватиме свою програму використання дронів і планує охопити всі райони британської столиці до червня 2027 року.

"Ми маємо намір співпрацювати з лондонськими службами екстреної допомоги, такими як Лондонська пожежна бригада, щоб створити загальнолондонську мережу дронів екстрених служб, в ідеалі побудовану на спільній інфраструктурі, яка охоплює все місто", – сказав він.

Очільник поліції також наголосив на необхідності активно впроваджувати програмне забезпечення, яке допомагає розпізнавати обличчя. За його словами, ця технологія призвела до понад 2000 арештів з 2024 року. Поліція розгортатиме статичні камери розпізнавання облич у реальному часі, які будуть прикріплені до вуличної інфраструктури та контролюватимуться дистанційно.

Британська група захисту громадянських свобод Big Brother Watch розкритикувала використання таких технологій правоохоронцями. Правозахисники назвали використання систем розпізнавання облич "нав’язливим, дискримінаційним та недемократичним", а також заявила, що їхня експлуатація "виходить з-під контролю".

Раніше писали, що британський уряд розпочинає пілотне впровадження штучного інтелекту в Королівському суді в рамках низки нових технологічних проєктів, спрямованих на вдосконалення системи правосуддя та подолання затримок у розгляді справ.

Також повідомляли, що Міністерство внутрішніх справ Великої Британії почне використовувати штучний інтелект для запобігання випадкам, коли дорослі шукачі притулку видають себе за дітей.